Военно-патриотический фестиваль прошел в Богородском округе

Военно-патриотический фестиваль «Победа в наших сердцах» в 19-й раз прошел в ногинском досуговом центре «Про молодежь». Для посетителей подготовили разнообразную и насыщенную программу.

Гости и участники мероприятия могли ознакомиться с экспонатами выставки «Бессмертный полк», посетить тематические локации, фотозону, мастер-классы. Также можно было попробовать себя в управлении миниатюрными моделями танков, поучаствовать в имитации настоящего сражения. Помимо основного действа, были подготовлены интерактивные площадки, где можно было, к примеру, проверить знание фронтовых песен или написать письмо своему прадеду на фронт, узнать о героях Богородского округа, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны.

Руководитель молодежного центра «Юность» Владислав Рязанов поприветствовал гостей и участников фестиваля. По его словам, главная задача мероприятия — это передача из поколения в поколение памяти о Великой Победе.

Также для гостей подготовили творческие номера, со сцены прозвучали военные песни. Фестиваль завершится спектаклем молодежного социального театра «МыМъ».

Торжества ко Дню Победы не ограничивались только одним днем. В округе уже прошло большое количество мероприятий. Память о героическом прошлом нашей страны, уважение к истории передаются из поколения в поколение.