Военно-патриотический фестиваль прошел в Богородском округе

13 февраля в СК «Знамя» г. Ногинск прошел пятый Богородский военно-патриотический фестиваль. Гостей ждала масштабная программа.

Выставка специальной техники МЧС и военных подразделений; экспозиции в фойе с образцами оружия, спасательного снаряжения; фотозона для посетителей; презентации воинских частей, образовательных учреждений и военного комиссариата, кадетского корпуса, Юнармии, колледжа «Энергия».

С приветственным словом к присутствующим обратился глава Богородского округа Игорь Сухин:

«Сегодня наши юные жители сделали взрослый шаг. Для нас, взрослых, это момент особой гордости и веры. Веры в то, что Россия стояла, стоит и будет стоять. Потому что у страны, где мальчишки и девчонки с детства знают цену словам „честь“ и „служение“, есть будущее!»

Кульминацией праздника стало торжественное принятие клятвы кадетскими классами в спортивном зале комплекса.

Ровно 20 лет назад, 15 февраля 2006 года, в холле второго этажа 21 школы, первые 16 кадет приняли Торжественную клятву и был открыт первый кадетский класс. Сегодня в Богородском округе — 475 кадет, 348 юнармейцев. С начала СВО более 20 выпускников Ногинского кадетского корпуса добровольцами встали на защиту интересов Родины.

В этот день 56 школьников из центров образования № 21 и № 29 дали клятву на верность кадетскому движению.

Минутой молчания почтили память земляков, выпускников 21 школы, погибших при выполнении воинского долга в зоне проведения Специальной военной операции.

За высокие показатели в учебе, активное участие в военно-патриотических мероприятиях Богородского округа ребят наградили знаками отличия и присвоили звания.

После торжественной части гостей и участников фестиваля ждала концертная программа и показательные выступления.

Фестиваль объединяет историю и современность, позволяя детям и молодежи ближе познакомиться с армейской и спасательной техникой, а также патриотическими традициями.