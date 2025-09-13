Военно-патриотический фестиваль прошел в Балашихе

Фестиваль «Наследники побед» прошел на площадке спортивного комплекса «Метеор» имени Елены Донской в микрорайоне Дзержинского в Балашихе. Мероприятие посвятили сотрудникам Росгвардии и военнослужащим, погибшим во время исполнения боевых задач.

В фестивале приняли участие более 300 человек — школьники, кадеты, юнармейцы, воспитанники военных клубов и спортсмены. Мероприятие выросло из турнира по рукопашному бою в память о Герое России Алексее Ситникове, рассказал председатель Совета ветеранов, генерал-майор запаса Михаил Меликов.

«В нынешнем виде фестиваль мы проводим во второй раз. Ранее подобные соревнования проходили немного в другом формате в микрорайоне Железнодорожный. Теперь это в первую очередь спортивный фестиваль. Воины-дзержинцы всегда несут высоко знамя. Надо помнить тех, кто ковал славу и честь нашей родине, защищал ее и не вернулся с поля боя, но навсегда остался в наших сердцах», — сказал Михаил Меликов.

Почетными гостями стали координатор фонда «Защитники Отечества» и советник главы Наталья Махонина, командир отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского, генерал-майор Дмитрий Кузнецов и мать Героя России Алексея Ситникова — Ирина Константиновна.

«От лица администрации и от себя лично благодарю ветеранов нашей прославленной дивизии имени Ф. Э. Дзержинского. Вы сохраняете великие традиции, внушаете гордость за наше прошлое, вдохновляете подвигами настоящего. Все это делается во благо будущего всей России. Наследники Победы — это мы с вами», — подчеркнул начальник управления физической культуры, спорта и работе с молодежью в Балашихе Никита Тарасевич.

В программе фестиваля — соревнования по различным видам единоборств и тяжелой атлетике, выступления военно-спортивных клубов, лазертаг, турнир по сборке-разборке автомата Калашникова и мини-футболу, а также мастер-классы по йоге и акробатике. Гости узнали интересные факты о снайперском движении и Великой Отечественной войне, посетили выставку вооружений. Всем раздали солдатскую кашу.