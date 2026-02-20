Военно-патриотические соревнования для студентов прошли в Ленинском округе

Мероприятие состоялось 18 февраля в колледже «Московия» в преддверии Дня защитника Отечества. Участниками также стали активисты «Молодой Гвардии» и представители депутатского корпуса.

Программа соревнований включала несколько этапов прикладной подготовки. Участники состязались в сборке и разборке автомата Калашникова на время, перетягивании каната и беге в обмундировании. Отдельный блок посвятили тактической медицине: студенты отрабатывали алгоритмы оказания первой помощи, наложение жгутов и действия в условиях, приближенных к полевым.

Депутат Совета депутатов округа, ветеран специальной военной операции Дмитрий Белитский отметил, что такие соревнования формируют у молодежи ответственность, дисциплину и товарищество. По его словам, это школа настоящего патриотизма, которая помогает выработать устойчивую гражданскую позицию.

Формат мероприятия сочетал соревновательный и образовательный элементы. Участники получили базовые навыки, направленные на развитие стрессоустойчивости и готовности к действиям в нестандартных ситуациях.