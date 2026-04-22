Военно-патриотические сборы прошли в Раменском округе

Межрегиональные Суворовские военно-патриотические сборы объединили в Раменском молодежь со всей страны. Торжественное открытие мероприятия прошло на территории Казанского храма.

Соревнования прошли в четвертый раз. Перед состязаниями с напутственным словом к ребятам обратился руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Кулик. Настоятель Казанского храма протоиерей Андрей Козорезов благословил участников, среди которых были представители военно-патриотических клубов, юнармейские отряды и кадеты.

В течение нескольких дней за победу боролись 26 команд. По словам организаторов, программа сборов была приближена к армейским реалиям и состояла из 20 видов военно-прикладных дисциплин, разделенных на четыре блока. Ребята прошли испытания на силу, ловкость и знания, показали свое мастерство в строевой подготовке, в метании гранат и стрельбе.

Для участников Суворовские сборы стали не только ежегодными соревнованиями, а настоящим праздником патриотизма, мужества и силы духа.