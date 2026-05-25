Военно-патриотические сборы для девушек прошли в Раменском

Ученицы Раменского колледжа приняли участие в военно-патриотических сборах на территории парка «Патриот». Впервые в истории учебного заведения отдельную программу подготовки организовали для женской группы.

В течение нескольких дней студентки занимались в учебном центре под руководством инструкторов. Девушки осваивали строевую подготовку, изучали основы обращения с оружием и знакомились с тактическими действиями. Программа также включала занятия по физической подготовке и работу на тренажере «Прыжок с парашютом».

Большое внимание организаторы уделили медицинскому направлению. Участниц учили оказывать первую помощь, проводить санитарную обработку и эвакуировать пострадавших. По словам самих студенток, занятия проходили в интенсивном формате, а инструкторы подробно разбирали каждую задачу на практике.

«Мы получили полезный опыт и попробовали себя в совершенно новых условиях. Особенно запомнились занятия по медподготовке и тактике», — рассказала одна из участниц сборов.

Организаторы сообщили, что в подготовке приняли участие более 900 курсанток из 16 колледжей Подмосковья. Подобные сборы для девушек ранее проводили в 2022 году. Возобновление программы стало частью системы патриотического воспитания и начальной военной подготовки молодежи.