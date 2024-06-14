Военно-патриотическая игра «Звезда» прошла в Солнечногорске

За звание лучших боролись команды из Солнечногорска, Химок, Клина и Лобни. Ребятам нужно было продемонстрировать навыки строевой подготовки, пройти эстафету с препятствиями, метание гранат, стрельбу из пневматической винтовки, а также викторину и проверку знаний по тактической медицине.

«Военно-патриотическая игра проводится уже на протяжении шести лет в преддверии главного государственного праздника. В этом году все участники были отлично подготовлены и показали достойные результаты», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.