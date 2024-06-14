Военно-патриотическая игра «Звезда» прошла в Солнечногорске
Традиционную военно-патриотическую игру «Звезда» в преддверии Дня России провели в Солнечногорске в колледже «Подмосковье». Участниками стали 10 структурных подразделений колледжа.
За звание лучших боролись команды из Солнечногорска, Химок, Клина и Лобни. Ребятам нужно было продемонстрировать навыки строевой подготовки, пройти эстафету с препятствиями, метание гранат, стрельбу из пневматической винтовки, а также викторину и проверку знаний по тактической медицине.
«Военно-патриотическая игра проводится уже на протяжении шести лет в преддверии главного государственного праздника. В этом году все участники были отлично подготовлены и показали достойные результаты», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.
По итогам соревнований первое место заняла команда структурного подразделения № 1 солнечногорского филиала колледжа «Подмосковье».
В завершении участники мероприятия отведали настоящую солдатскую кашу и вкусный чай.
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