Военно-патриотическая игра «Зоркий Сокол» прошла в Можайском округе
В Можайском округе на танковом полигоне «Танк-маршрут» прошла VIII военно-патриотическая игра «Зоркий Сокол». Ее посвятили началу оборонительных боев под Москвой в годы Великой Отечественной войны.
Программа игры включила преодоление полосы препятствий с элементами «болото» и «мышеловка», практические задания по военной подготовке, прохождение участка с препятствием, огневую подготовка со стрельбами по мишеням, метание гранаты на точность, испытания по оказанию первой медицинской помощи и огневой подготовке.
Несмотря на неблагоприятные погодные условия, все команды проявили несгибаемую волю к победе и достойно прошли все испытания.
По результатам игры в возрастной группе 12-14 лет первое место заняла команда «Дети мира» из спортшколы «Перспектива» поселка Колычево, второе место — «Патриоты России» из спортшколы «Гармония», третье место — «Бородинец» из спортшколы «Лидер» деревни Горки.
В возрастной группе 15-17 лет первое место заняла команда «Патриоты России» из спортшколы «Гармония» города Можайск, второе место — «Можайский Техникум», третье место — команда «ОМОН» из спортшколы № 1 города Можайск.