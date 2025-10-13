Военно-патриотическая игра «Зоркий Сокол» прошла в Можайском округе

В Можайском округе на танковом полигоне «Танк-маршрут» прошла VIII военно-патриотическая игра «Зоркий Сокол». Ее посвятили началу оборонительных боев под Москвой в годы Великой Отечественной войны.

Программа игры включила преодоление полосы препятствий с элементами «болото» и «мышеловка», практические задания по военной подготовке, прохождение участка с препятствием, огневую подготовка со стрельбами по мишеням, метание гранаты на точность, испытания по оказанию первой медицинской помощи и огневой подготовке.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, все команды проявили несгибаемую волю к победе и достойно прошли все испытания.