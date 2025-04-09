Военно-патриотическая игра «Зарница» прошла в Раменском

Второй год мероприятие проводится при поддержке совета местного отделения «Движения первых». В этом году в муниципальном этапе соревнований приняли участие 40 команд.

Школьники продемонстрировали свои знания и навыки в оказании первой медицинской помощи, штурмовой тактике, строевой подготовке, основах военной журналистики. Впервые в программу военно-патриотической игры «Зарница» включили занятия с беспилотниками: после мастер-класса на симуляторах подростки управляли дронами под руководством опытных пилотов. В ходе состязаний школьники соревновались как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах.