Военно-патриотическая игра «Зарница» прошла в Раменском

Фото: 360.ru

Второй год мероприятие проводится при поддержке совета местного отделения «Движения первых». В этом году в муниципальном этапе соревнований приняли участие 40 команд.

Школьники продемонстрировали свои знания и навыки в оказании первой медицинской помощи, штурмовой тактике, строевой подготовке, основах военной журналистики. Впервые в программу военно-патриотической игры «Зарница» включили занятия с беспилотниками: после мастер-класса на симуляторах подростки управляли дронами под руководством опытных пилотов. В ходе состязаний школьники соревновались как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах.

«Ребятам предоставлено много возможностей проявить свои таланты, навыки, приобрести новый опыт, почувствовать плечо друга и, конечно же, укрепить дух команды», — отметила председатель местного отделения «Движения первых» Алла Фомичева.

По итогам соревнований определили три команды победителей в разных возрастных категориях. Старшая и средняя возрастные группы будут представлять округ на региональном этапе игры, где встретятся сильнейшие команды Подмосковья.

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