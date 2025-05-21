Военно-патриотическая игра «Зарница» прошла в Химках

Соревнования провели на базе школы № 8 имени Матвеева. Учащиеся кадетских 6-10-х классов продемонстрировали навыки оказания первой помощи, приняли участие в исторической викторине, прошли полосу препятствий и другие этапы.

«Зарницу» в этом году посвятили 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«Здесь нет победителей или проигравших. Самое главное — это участие. Благодаря таким играм мы учим детей работать в команде, развиваем их физическую подготовку и, конечно, прививаем патриотизм и любовь к Родине», — подчеркнула директор школы № 8 имени Матвеева Ольга Игнатьева.

Кураторами и членами жюри стали учащиеся 11-го «К» класса. Они подробно рассказали участникам военно-патриотической игры суть заданий и проследили за безопасностью младших товарищей.

«Я считаю, что-то, чему учат в нашей школе, — должны преподавать везде. Важно, что сегодня именно старшеклассники обучают и координируют младших ребят. Получается, что информация обо всех этапах передается из поколения в поколение. Когда-то и меня так курировали ребята постарше», — рассказал ученик 11-го «К» класса Леонид Костиков.

«Зарницу» в школе № 8 имени Матвеева провели 15-й год подряд.