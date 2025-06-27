Военно-патриотическая игра «Зарница» прошла в Химках

Участие в «Зарнице» приняли воспитанники комплекса и приглашенные гости. Спортсмены проявили ловкость, смекалку и умение действовать в команде, преодолевая испытания.

Кроме того, для участников военно-патриотической игры провели познавательную лекцию ко Дню дружбы и единения славян. Историки и краеведы рассказали собравшимся о значимости этой даты и важности мира и согласия между нациями в современных реалиях.

«Такие мероприятия крайне важны для укрепления нашего общества. Они позволяют нам сохранить и передать будущим поколениям ценности дружбы, единства и взаимопомощи», — отметила лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Напомним, что в рамках масштабной общественной программы «Успех V единстве поколений» в Химках ежедневно проходят мероприятия, призванные воспитать в подрастающем поколении патриотизм и любовь к Родине.