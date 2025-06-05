Военно-патриотическая игра «Зарница-2025» прошла в Богородском округе

Юнармейцы приняли участие в «Зарнице-2025» в Богородском округе. Соревнования организовали на базе 282-го Трансильванского Краснознаменного ордена Александра Невского учебного центра войск РХБЗ.

Участие в игре приняли юнармейцы из разных городских округов Московской области, а также из Донецкой и Луганской народных республик. Военнослужащие организовали для ребят мастер- классы. Программа соревнований включала разные испытания: военную топографию, огневую подготовку, огне-штурмовую полосу препятствий, знания в области тактической медицины, инженерную подготовку. А еще участников ждали состязание операторов беспилотников и расшифровка засекреченного послания шифр-кодом.

Все команды показали сплоченность и хорошую подготовку, поэтому в итоге победила дружба.

Лучшие результаты в личном зачете показали юнармейцы Богородского округа: Виктория Аллаярова, Маргарита Нистратова и Александр Максимчук — в стрельбе из пневматической винтовки; Артем Сухорученков — в преодолении огне-штурмовой полосы препятствий.