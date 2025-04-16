Военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» прошла в Ногинске

На территории Богородского округа состоялся муниципальный этап популярной военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Местом проведения стал Центр допризывной подготовки, где собрались лучшие команды из образовательных учреждений округа.

В этом году мероприятие приобрело современный формат, включая цифровые технологии. Среди семи тысяч участников отборочных этапов 16 команд вышли в финал.

Состязания начались с проверки знаний в области военной истории и общевойсковой грамотности. Следующим этапом стали индивидуальные испытания, где участники выполняли задания в своих специализациях — от командиров до медиков.

В рамках отрядных испытаний ребята столкнулись с задачами тактической медицины, строительной подготовки и защиты от химических угроз. Основная цель игры заключается в развитии командного духа и навыков, необходимых в современных условиях. Участники учатся справляться с киберугрозами, управлять БПЛА и выявлять фейковые новости, что делает их подготовку актуальной и полезной. Впереди у команд — региональные соревнования, где они смогут продемонстрировать свои достижения.