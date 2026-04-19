Военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» прошла в Химках

16 апреля на базе «Химкинского лицея» прошло патриотическое мероприятие — муниципальная военно-патриотическая игра «Зарница 2.0». Игра была организована под эгидой «Юнармии» и «Движения Первых» и объединила школьников округа, готовых показать свою силу, знания и командный дух. С приветственным словом обратилась депутат Химок Надежда Смирнова.

Надежда Смирнова отметила, что здесь ребята учатся работать в команде, быстро принимать решения и поддерживать друг друга. Она подчеркнула, что такие мероприятия воспитывают характер, готовят молодежь к взрослой жизни и, главное, прививают любовь к Родине, и выразила радость от того, как много талантливых, сильных и неравнодушных ребят растет в округе.

В ходе соревнований школьники продемонстрировали навыки начальной военной подготовки, интеллектуальную выучку и смекалку, отличную физическую форму и командный дух. Каждый этап игры требовал от участников собранности, взаимовыручки и настоящего боевого настроя. Ребята достойно прошли все испытания и показали, что будущее нашей страны — в надежных руках.