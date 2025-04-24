Военно-патриотическая игра «Зарничка» для младших классов прошла в Воскресенске

В одной из воскресенских школ впервые состоялась военно-патриотическая игра «Зарничка» для учеников 1-4 классов. В игре приняли участие восемь команд младшеклассников.

Для ребят были организованы разнообразные этапы: они изучали основы топографии, проходили мини-квесты, учились работать с флажками, осваивая флажковую азбуку, а также участвовали в заданиях на скорость и ловкость, таких как челночный бег и мини-марш-бросок.

Особый интерес у школьников вызвали этапы с военной тематикой. Под руководством инструкторов Союза десантников дети учились разбирать и собирать макеты автоматов Калашникова, а также метать гранаты по учебным целям. На этапе «Огневая подготовка» участники попробовали свои силы в стрельбе из страйкбольных автоматов по надувным мишеням.

Идея проведения мероприятия возникла у ветерана боевых действий, руководителя военно-патриотического клуба «Шторм» Василия Мусатова после Урока мужества в лицее № 6. Организаторами игры выступили курсанты и инструкторы ВПК «Шторм» при поддержке Союза десантников России и школы стрелковой подготовки «Калибр».

По завершении игры все участники получили памятные награды и сладкие призы. Организаторы выразили надежду, что «Зарничка» станет традиционным мероприятием и будет проводиться в других образовательных учреждениях округа.