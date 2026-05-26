Военно-патриотическая игра среди школьников прошла в Богородском округе

23 мая воспитанники Центра допризывной подготовки молодежи Богородского округа выступили на III открытой региональной военно-патриотической игре «Тропа разведчика» в Щелкове. Команда «Допризывник» заняла третье место среди 60 коллективов из Москвы и Подмосковья.

Соревнования прошли на базе войсковой части и стали заключительными в сезоне 2025–2026 учебного года. Участие в игре приняли более 700 человек. Богородский округ представили воспитанники объединения «Юнармия и ОВС» Дома Юнармии.

Большую часть команды составили новички. Наставники Центра допризывной подготовки молодежи решили дать возможность проявить себя новым участникам, и этот выбор оказался успешным. Ребята справились с испытаниями и вошли в число призеров.

«Мы понимали, что состав у нас молодой и для многих это первый подобный опыт. Но команда показала характер, дисциплину и хорошую подготовку», — отметили наставники Центра допризывной подготовки молодежи.

Испытания разделили на две площадки. На территории воинской части участники показывали строевую подготовку, метали гранаты, надевали ОЗК на время и отвечали на вопросы по воинским званиям. Также команды выполняли задания по доставке боеприпасов под условным огнем и проходили этапы по стрельбе из страйкбольных автоматов АК-74 и луков.

В лесной зоне участникам предстояло организовать лагерь, оказать первую помощь и перенести «раненого». Кроме того, ребята демонстрировали навыки маскировки и устройства «засады», вязали узлы, разбирали и собирали автомат, а также снаряжали магазин 30 патронами на скорость.

По итогам игры команда «Допризывник» Богородского округа заняла третье место. Во время торжественного построения награды получили и представители округа. Медалью Совета ветеранов ВС РФ «За заслуги в Юнармейском движении» были отмечены Дарья Русановски и Глеб Губкин.

История игры «Тропа разведчика» началась в Щелкове в 2016 году. Тогда соревнования проводили среди воспитанников местного воздушно-десантного клуба. За несколько лет проект вырос в крупную региональную игру, которая объединяет молодежные команды со всего Подмосковья.