Сегодня 17:53 Военно-патриотическая игра «Северный рубеж» прошла в Дмитровском округе 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации Дмитровского муниципального округа Подмосковье

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На территории бывшего зенитно-ракетного дивизиона возле села Рогачево состоялась юбилейная десятая военно-патриотическая игра «Северный рубеж», в которой приняли участие свыше 150 человек из Москвы и Подмосковья. В этом году на состязания приехала 21 команда.

В числе участников были школьники, студенты, а также представители военно-патриотических и туристических клубов. В течение трех дней команды соревновались в 12 дисциплинах: стрельба из пневматической винтовки, преодоление полосы препятствий, ориентирование на местности, оказание первой помощи, выполнение тактических заданий, историческая викторина и действия при тушении условного пожара. Особое внимание мероприятию уделил временно исполняющий обязанности главы Дмитровского округа Михаил Шувалов, который лично посетил соревнования и отметил их важность для воспитания молодежи и укрепления патриотических традиций. На второй день игры ее посетил председатель Совета депутатов Михаил Зернов, а в заключительный день с напутственным словом выступил епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл.

Фото: Пресс-служба администрации Дмитровского муниципального округа

Кроме спортивной программы, для участников и гостей были организованы концерты, мастер-классы и вечерние встречи у костра с гитарой. По итогам соревнований первое место заняла команда «Следопыт 1» из Кадетского корпуса Следственного комитета РФ (Москва), второе — «Следопыт 2» из того же корпуса, третье — команда «ДТ» из Дмитровского техникума. Победители получили кубки от ветеранской организации «Боевое братство», грамоты от руководителя игры Алексея Коневцева и церковные награды от Сергиево-Посадской епархии.

Фото: Пресс-служба администрации Дмитровского муниципального округа

Проект реализуется при поддержке «Боевого братства», Рогачевского благочиния и администрации Дмитровского округа. Особая благодарность была выражена заместителю начальника МКУ «Служба благоустройства „Рогачево“ Михаилу Хохлову, а также юнармейским отрядам „Русич“, „Экипаж“, „Патриот“, „Русь“, „Саланг“, „Пламя“ и „Рубеж“, которые участвовали в становлении игры.

Фото: Пресс-служба администрации Дмитровского муниципального округа

«Десятый, юбилейный „Северный рубеж“ — это не просто соревнования, а школа мужества, патриотизма и командного духа. Поздравляю всех участников! Главная победа — это ваше стремление к совершенствованию, новые навыки и дружба, скрепленная в испытаниях», — подчеркнул временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов. «Северный рубеж» продолжает оставаться одним из ключевых военно-патриотических событий региона, объединяя молодежь в духе командной работы и здорового соперничества. Организаторы уже приглашают команды принять участие в следующем году.