Военно-патриотическая игра с участием 150 школьников прошла в Можайске

Более 150 участников собрала 22-я военно-патриотическая игра, состоявшаяся 19 февраля в Можайском округе. Соревнования приурочили к 81-й годовщине Победы, 37-й годовщине вывода войск из Афганистана и посвятили участникам СВО. В этом году соревнования провели на Кубок Комитета семей воинов Отечества Можайского округа.

16 команд юнармейцев, школьников и студентов Можайского техникума состязались в строевой подготовке, исполнении патриотической песни, разборке и сборке автомата АК-74, снаряжении магазина. Участники также проходили историческую викторину, комплексно-силовые упражнения, биатлон-эстафету и демонстрировали навыки оказания первой помощи с транспортировкой «раненого».

С приветственными словами к участникам обратились и. о. заместителя главы округа Денис Потылицын, депутат Совета депутатов Семен Долгачев, руководитель местного отделения Комитета семей воинов Отечества Юлия Солдатенкова и ветеран боевых действий Александр Горчаков.

«Ребята! Вы — юнармейцы, студенты, школьники — сегодня доказываете, что традиции мужества, взаимовыручки и любви к Родине для вас не пустые слова. Само ваше участие здесь, ваша серьезная подготовка, ваши горящие глаза — это дань памяти тем, кто отстоял мир», — обратился к участникам Денис Потылицын.

Первое место заняла команда Можайского техникума, вторыми стали ребята из школы «Перспектива» (команда «Дети мира»), тройку лидеров замкнула команда «Патриоты России» из школы «Гармония». Победители и призеры получили дипломы и памятные призы.