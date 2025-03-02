Военно-патриотическая игра к 80-летию Победы прошла в Можайске
В муниципалитете прошла военно-патриотическая игра «За тех, кто в полный поднимался рост!». В ней приняли участие школьники и студенты Можайского техникума.
Военно-патриотическую игру посвятили Году защитника Отечества, 80-й годовщине Победы над немецко-фашистскими захватчиками и 36-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. В ней приняли участие 150 юнармейцев. Ребята продемонстрировали военную и физическую подготовку.
Почетным гостем и членом жюри стал ветеран Афганистана основатель можайского отделения «Боевое братство» Борис Балалаев. Участников поприветствовали заместитель главы Можайского муниципального округа Елена Заболотная, депутат Московской областной думы Владимир Вшивцев, председатель Совета депутатов Лидия Афанасьева и председатель местного отделения «Боевое братство» участник специальной военной операции Александр Князев.
Для ребят подготовили восемь испытаний: строевая подготовка, исполнение патриотической песни, неполная разборка-сборка автомата Калашникова, снаряжение магазина АК-74, историческая викторина для капитанов команд, силовые упражнения, биатлон, оказание медицинской помощи и транспортировка раненого.
«Еще раз хочу вас поздравить с окончанием традиционной военно-патриотической игры. Сегодня вы проявили себя и показали достойный уровень. Из года в год подготовка команд становится более отработанной, из-за этого становится сложнее определить лучших», — поздравил ребят начальник штаба можайского отделения «Юнармии» Александр Горчаков.
Команда «Патриоты России» победила в 21-й военно-патриотической игре. Ребята занимают первое место на протяжении трех лет. Кубок отдан им на вечное хранение. Вторым стал отряд «Дети мира» из Колычевской школы, а третье место завоевала команда «Спасатели» Можайского техникума. Победителей и призеров наградили дипломами и призами.