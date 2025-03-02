Военно-патриотическая игра к 80-летию Победы прошла в Можайске

В муниципалитете прошла военно-патриотическая игра «За тех, кто в полный поднимался рост!». В ней приняли участие школьники и студенты Можайского техникума.

Военно-патриотическую игру посвятили Году защитника Отечества, 80-й годовщине Победы над немецко-фашистскими захватчиками и 36-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. В ней приняли участие 150 юнармейцев. Ребята продемонстрировали военную и физическую подготовку.

Почетным гостем и членом жюри стал ветеран Афганистана основатель можайского отделения «Боевое братство» Борис Балалаев. Участников поприветствовали заместитель главы Можайского муниципального округа Елена Заболотная, депутат Московской областной думы Владимир Вшивцев, председатель Совета депутатов Лидия Афанасьева и председатель местного отделения «Боевое братство» участник специальной военной операции Александр Князев.