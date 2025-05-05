Военно-патриотическая игра «Юнармейский прорыв» прошла в Подольске

В Подольске в «Дубровицком лесу» состоялся первый «Юнармейский прорыв», в котором приняли участие свыше 400 юнармейцев из Московской, Тульской и Калужской областей. Победителей — команду «Витязь-Быково» из округа — наградили глава городского округа Подольск Григорий Артамонов и руководитель подольского отделения Ассоциации участников СВО Игорь Науменков.

Участники преодолели 15 сложных этапов, демонстрируя силу характера и командный дух. Каждое задание проверяло важные качества: ответственность, стойкость, умение поддерживать товарищей. Ребята соревновались в альпинизме, стрельбе, решении инженерных задач, тактической медицине, топографическом ориентировании и саперных навыках.

Григорий Артамонов отметил, что первый «Юнармейский прорыв» подтверждает статус Подольска как центра военно-патриотического воспитания молодежи. Победители показали высокий уровень подготовки и достойно прошли все испытания. Мероприятие приурочено к предстоящему 80-летию Победы и станет традиционным, а в будущем планируется вывести его на международный уровень.