Военно-патриотическая игра для школьников прошла в Можайске

Военно-патриотическая игра «Познай путь Юнармейца», приуроченная к Году Защитника Отечества, прошла в Можайске. В ней приняли участие 16 юнармейских отрядов.

Участникам предстояло пройти несколько испытаний, где они продемонстрировали свои умения в инженерной подготовке, сборке и разборке автомата Калашникова, снаряжении магазина патронами, имитационной стрельбе и навыках топографии. Также ребята проявили силу духа и командный настрой в перетягивании каната и марш-броске.

За ходом соревнований внимательно следила судейская коллегия, в состав которой вошли ветераны: Александр Князев, руководитель Можайского отделения Ассоциации ветеранов СВО, Юрий Лысенков из Рузы и Сергей Новиков, ветеран МВД России.

По итогам игры первое место заняла команда «Патриоты России» из школы «Гармония». Второе место досталось команде «Дети Мира» из Колычевской школы. Третье место разделили сразу три команды: «Олимп» из школы поселка Синичино, «Исток» из посёлка Цветковский и «Бородинец» из школы «Лидер».