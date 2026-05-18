Военно-патриотическая игра для молодежи прошла в Лобне

Новый молодежный проект запустили в Лобне. При участии Лобненского казачьего общества и дома культуры «Луговая» состоялась военно-патриотическая игра-фестиваль «Маршрут к Победе».

Мероприятие, собравшее девять команд, началось с торжественного парада и дружного исполнения легендарной «Катюши». Игра состояла из девяти контрольных точек, где ребятам нужно было продемонстрировать навыки строевой подготовки, сборки и разборки оружия, ловкость и сноровку, а также знание истории и патриотических песен.

Лучший результат после всех испытаний показали команды «Лобненский рубеж» и «Пять соперников судьбы», набравшие по 65 баллов. Второе место заняла «Искра» с результатом 63, 5 балла, на третьем «Ратич» с 62 баллами.

Дипломы участников также вручили командам «Победа», «Патриоты», «Журавлики», «Барни» и «Лобненский десант».