Военно-историческую лекцию проведут в библиотеке Лобни 26 сентября

В Центральной библиотеке городского округа Лобня 26 сентября состоится интерактивная лекция под названием «Имя твое неизвестно…». Это мероприятие проведет Андрей Дзюбенко, руководитель городского историко-краеведческого портала «Лобненский архивариус».

В ходе лекции слушатели узнают о личных опознавательных знаках солдат Второй мировой войны, судьбах неизвестных солдат и современных методах установления персональных данных погибших защитников родины. Андрей Дзюбенко поделится уникальными знаниями и исследованиями, которые ведутся в рамках проекта «Лобненский архивариус».

Этот проект не только занимается изучением и сохранением истории Лобни, но и активно делится своими находками через лекции, а также пешеходные и автобусные экскурсии.

Лекция начнется в 15:00 в выставочном зале Центральной библиотеки на улице Чехова, 5.

Вход на мероприятие разрешен для лиц старше 16 лет. Для предварительной записи на лекцию можно позвонить по телефону +7 (495) 577-46-18. С порталом «Лобненский архивариус» можно ознакомиться по ссылке.

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