Военно-исторический музей в Истре отремонтируют к концу ноября

В МУК «Ленино-Снегиревский военно-исторический музей» продолжаются ремонтные работы. Строители уже выполнили значительный объем работ, завершить реконструкцию помещений планируют до конца ноября текущего года.

Специалисты оштукатурили стены, обшили их для выравнивания и создания новых конструкций. Сейчас рабочие шпатлюют стены, подготавливая их к финальной отделке. Совсем скоро строители начнут устанавливать выставочные подиумы, красить стены и обновлять потолки.

Все эти работы улучшат эстетический вид пространств музея и создадут более комфортные условия для демонстрации коллекций.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году. В программу вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации в регионе.