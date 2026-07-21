Военно-исторический фестиваль «Молодинская битва» в Чехове отменили в целях безопасности. Об этом глава округа Михаил Собакин сообщил в «Макс» . Он призвал жителей отнестись к этому решению с пониманием и оставаться бдительными из-за участившихся атак БПЛА.

По словам Собакина, обстановка в Подмосковье остается напряженной из-за участившихся террористических атак. Фестиваль в Чехове отменили, чтобы не рисковать жизнями организаторов, участников исторических клубов, артистов и гостей.

«Мы прекрасно понимаем, что для многих это не просто праздник, а важная традиция, возможность прикоснуться к живой истории нашего края и почтить память предков. Однако сегодня безопасность каждого человека стоит превыше любых традиций и планов», — написал глава Чехова.

Он призвал жителей оставаться бдительными и беречь себя и своих близких.