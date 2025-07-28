Военно-историческая реконструкция прошла в округе Пушкинский

В поселке Зеленоградский городского округа Пушкинский прошло впечатляющее событие — военно-историческая реконструкция «Кучинский бой. 1942 г.», посвященная одному из эпизодов Великой Отечественной войны. Организаторами выступили подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и храм преподобного Сергия Радонежского.

Мероприятие собрало не только местных жителей, но и официальных гостей: уполномоченного главы округа Людмилу Гастило и депутатов окружного Совета.

Реконструкция была посвящена памяти партизан и подпольщиков, которые мужественно сражались с врагом в годы войны. Зрители смогли увидеть живое воспроизведение боевых действий, прочувствовать атмосферу того времени и проникнуться героизмом советских бойцов.

Особый интерес вызвало участие профессионального историка, который сопровождал показ подробными комментариями о Кучинском бою и его значении в ходе Великой Отечественной войны. В постановке приняли участие свыше 80 реконструкторов в форме советских и немецких солдат, а также несколько образцов исторической техники, что добавило реалистичности происходящему.

Для юных гостей была организована военно-полевая кухня, где дети и подростки могли попробовать настоящую солдатскую кашу с чаем, что помогло им лучше ощутить атмосферу военного времени.

Военно-историческая реконструкция «Кучинский бой. 1942 г.» стала ярким и памятным событием для жителей Зеленоградского, напомнив о героизме советского народа и важности сохранения исторической памяти.