Военно-историческая реконструкция прошла под Пушкино

Живой урок истории, посвященный детям в годы Великой Отечественной войны, устроили военно-исторические клубы. Сто тридцать участников из Подмосковья, Калмыкии, Тульской, Орловской, Ярославкой областей показали подвиги советских людей, которые сражались за Родину.

Участники реконструкции воссоздали подвиг Александра Мамкина, который на двухместном самолете вывез из тыла врага 13 человек: 10 детей, воспитательницу и двух тяжелораненых партизан. Машина попала под огонь немецких зениток, загорелся мотор. Но Мамкин продолжал пилотировать самолет, ведя к своим. Обгорая сам, летчик успешно посадил самолет.

Еще один подвиг совершила советская учительница Матрена Вольская. По заданию командира партизанского отряда она вывела из оккупированной Смоленской области в тыл более трех тысяч детей. Колонна шла лесами и болотами около 200 километров. Все дороги либо контролировались гитлеровцами, либо были заминированы.