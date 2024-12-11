Военно-историческая реконструкция боя за Леоново прошла в Чехове

Традиционно памятные акции, посвященные битве под Москвой, проходят в начале декабря. В память о погибших участники реконструкции возложили цветы к мемориалу.

Отряд поисковиков, юнармейцы, школьники и все желающие прошли по «Тропе памяти» в округе. Они повторили маршрут 17-й и 53-й стрелковых дивизий, а также 26-й танковой бригады. Тогда солдаты выполняли приказ отвлечь противника и занять деревни Тунаево и Леоново.

«5 декабря 1941 года началось контрнаступление советских войск под Москвой. И это событие неразрывно связано с историей нашего городского округа», — отметила заместитель главы Чехова Ольга Щукина.