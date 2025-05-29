Воду раздали на автобусных остановках в Павловском Посаде

Как сообщили в Министерстве транспорта Московской области, взять бутылку воды можно на автобусных остановках, а также на автостанциях и вокзалах. Кроме того, воду раздают непосредственно в салонах общественного транспорта. Мобильные пункты организованы таким образом, чтобы пассажирам было удобно получать воду, не создавая препятствий при входе и выходе из автобусов.

В ведомстве подчеркнули, что данная мера — часть комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности и здоровья жителей в условиях высоких температур. Минтранс Подмосковья также обратился с рекомендациями к жителям и гостям округа, советуя в жаркие дни соблюдать простые правила: носить свободную, желательно светлую одежду, по возможности избегать прямого контакта с солнечными лучами и регулярно пить воду для предотвращения обезвоживания и тепловых ударов.