Воду из 21 родника в Истре признали пригодной для питья

В Истринском округе провели комплексное обследование родников на пригодность воды для питьевого использования. По результатам химического анализа проб, взятых из 21 источника, качество воды полностью соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам.

Проверку прошли родники в Истре, деревнях Дубровское, Воскресенки, Кострово, Александрово, Глебово, Филатово, Лешково, Покровское, Аносино, Крюково, Красновидово, Жевнево, Петушки, Сычевке, поселках Октябрьский, Троицкий, Пионерский, Агрогородок, селе Рождествено, а также на улицах Родниковой, Дачной и Южной.

Такие проверки в округе будут проводить ежеквартально. Их цель — обеспечить безопасность и здоровье жителей, сохранить природные ресурсы региона. Постоянный мониторинг качества воды позволяет своевременно выявлять риски и предотвращать загрязнение источников.