Водозаборный узел в поселке Васильчиново модернизировали в Наро-Фоминском округе

Глава Наро-Фоминского округа вместе с жителями поселка убедился, что теперь вопрос с чистой водой решен. «Сравнив, что было и что стало, могу сказать: разница огромная», — отметил Роман Шамнэ.

По просьбе жителей поселка на водозаборном узле в Васильчинове провели комплексную масштабную реконструкцию. Обновили насосные группы и системы водоподачи, установили станцию многоступенчатой водоочистки. Все оборудование — отечественного производства, поэтому с заменой комплектующих при необходимости проблем не будет.

Роман Шамнэ напомнил, что в 2025 году качество воды улучшили в деревне Шустиково и в Верее. В ближайшие два года планируется модернизация еще семи объектов в Наро-Фоминском округе. Проектные и строительно-монтажные работы уже запущены. В 2027 году обновленные водозаборные узлы должны ввести в эксплуатацию.