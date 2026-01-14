Водозаборный узел в поселке Смирновка обновят в Солнечногорске

В поселке Смирновка городского округа Солнечногорск продолжаются работы по обновлению водозаборного узла. После завершения реконструкции улучшатся показатели питьевой воды для почти 2,4 тысяч жителей населенного пункта.

В настоящее время специалисты выгружают фильтрующий материал на всех пяти фильтрах, а также готовятся к установке новых корпусов после поступления необходимых комплектующих. Далее запланированы монтаж систем автоматизации, проведение опрессовки и пуско-наладочных мероприятий.

«Неоднократно встречался с жителями Смирновки, которые просили провести мероприятия для улучшения качества и напора подачи холодной воды. Администрацией городского округа Солнечногорск заключен муниципальный контракт на выполнение аварийно-восстановительных работ на ВЗУ № 19 со сроком до февраля 2026 года. С целью координации работ и контроля проводим встречи с подрядчиком», — сказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

В управлении ЖКХ отметили, что администрация городского округа также прорабатывает вопрос включения водозаборного узла в Смирновке в региональную программу для проведения масштабной модернизации.

Ранее в 2025 году в Смирновском территориальном отделе капитально отремонтировали сети водоснабжения в деревне Тараканово.