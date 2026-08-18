Водозаборный узел в округе Воскресенск подготовили к бесперебойной работе зимой

Сотрудники Мособлводоканала в городском округе Воскресенск продолжают подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду. На водозаборном узле «Федино» специалисты провели санитарную обработку резервуара чистой воды объемом 300 кубометров, который обеспечивает водой более 2,2 тыс. жителей села.

На водозаборном узле «Федино» специалисты провели санитарную обработку резервуара чистой воды объемом 300 кубометров. От технического состояния емкости зависит качество водоснабжения более 2,2 тыс. жителей села Федино, а также работа социальной и инженерной инфраструктуры — школы, детского сада и центрального теплового пункта.

В рамках регламентных работ специалисты механически очистили внутренние конструкции от твердых отложений, обработали поверхности под высоким давлением для удаления биопленки и провели дезинфекцию внутренней полости резервуара.

Все работы организовали таким образом, чтобы плановое обслуживание объекта не повлияло на привычный ритм жизни жителей.