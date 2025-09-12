Водозаборный узел в деревне Васильчиново модернизируют к октябрю

Водозаборный узел в деревне Васильчиново под Наро-Фоминском модернизируют к октябрю. После окончания работ изменения почувствуют более двух тысяч человек.

Как рассказали в региональном стройнадзоре, все работы проводят без остановки подачи воды жителям. Модернизацию проводят для повышения надежности снабжения деревни и улучшения качества питьевой воды.

Производительность станции увеличится до 240 кубометров в сутки.

Вместо устаревших насосов установят современные устройства.

«Дополнительно предусмотрена станция водоочистки модульного типа, включающая узлы грубой очистки, напорной аэрации, обезжелезивания, фильтрации, умягчения и дезинфекции», — отметили в ведомстве.

Все работы проводят под контролем специалистов стройнадзора. Объект уже готов на 55%.