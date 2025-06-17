Водозаборный узел в деревне Хлюпино Одинцовского округа построят в 2026 году

Возведение современного водозаборного узла продолжается в деревне Хлюпино Одинцовского округа. Проект предполагает бурение двух скважин глубиной по 120 метров каждая.

Новый объект обеспечит чистой питьевой водой 12 жилых домов деревни и два общественных учреждения, что значительно повысит уровень жизни около 1,5 тысячи жителей.

Завершение строительства намечено на август 2026 года. Производительность водозаборного узла составит 1,5 тысячи кубометров воды в сутки — этого с избытком хватит для удовлетворения всех нужд деревни. Подрядчикам поручено ускорить темпы работ.

Важно отметить, что возведение водозаборного узла — лишь часть решения проблемы водоснабжения в Хлюпино. Водопроводные сети находятся в крайне изношенном состоянии, а их собственником является местный завод «Стройполимер». Администрация округа намерена приложить усилия для их модернизации — ведутся переговоры о передаче инженерных коммуникаций в муниципальную собственность.