Водозаборный узел реконструировали в округе Пушкинский

В селе Левково завершились работы по реконструкции водозаборного узла № 42. Объект, обеспечивающий водой более 1650 человек, модернизировали в рамках государственной программы.

Готовность объекта проинспектировали депутаты Совета депутатов округа Анна Дунаева и Николай Михайлин, уполномоченный главы Ольга Алексеева, представители МУП «Пушкинские коммунальные системы» и местные жители.

На ВЗУ провели комплекс работ: реконструировали павильоны двух скважин с заменой оборудования, смонтировали станцию обезжелезивания, отремонтировали здания насосной станции второго подъема с заменой оборудования, заменили внутриплощадочные инженерные сети, очистили и обработали два резервуара чистой воды, благоустроили территорию и обновили ограждение.

В 2026 году в округе планируют завершить реконструкцию еще шести водозаборных узлов. На всех объектах не только повысят качество воды, но и обеспечат высокую надежность водоснабжения.