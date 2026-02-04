Водозаборный узел реконструировали в деревне Мамонтово

В деревне Мамонтово в Богородском округе завершили реконструкцию водозаборного узла. Работы продолжались около года, и все это время вода в дома поступала бесперебойно.

В рамках реконструкции специалисты полностью обновили инфраструктуру. В деревне пробурили две новые артезианские скважины, которые дают более стабильный и надежный источник воды.

Рядом построили современную станцию водоподготовки с системой второго подъема — именно здесь вода очищается и подается дальше по сетям. Для запаса и стабильной работы системы возвели резервуар чистой воды объемом 400 кубометров.

В результате комплекс способен выдавать до 912 кубометров воды в сутки.

Обновленная система водоснабжения охватила около 1900 человек. К новой сети подключили детский сад, амбулаторию и котельную, от работы которой зависит отопление в холодное время года.

«В Московской области очень большая программа модернизации ЖКХ в сфере водоснабжения и водоотведения, поэтому, конечно, внедрению новых технологий уделяем большое значение. Сейчас совместно с нашим научно-техническим советом проводим анализ эффективности существующих методик строительства, реконструкции и капремонта сетей на предмет их изменений и внедрения новых технологий», — пояснил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Кирилл Григорьев.

Ранее деревня получала воду по устаревшей схеме — из одной скважины через водонапорную башню. Теперь вода проходит полноценную подготовку на новой станции, что позволяет соблюдать все требования к качеству и безопасности.