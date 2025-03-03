Водозаборный узел построят в Серебряных Прудах в 3-м квартале 2025 года

В Серебряных Прудах продолжается строительство нового водозаборного узла, который обеспечит водой 8,7 тысячи жителей. Главгосстройнадзор Подмосковья проверил ход работ — сейчас готовность объекта составляет 5%, идет возведение фундамента.

Проект реализует администрация округа, а подрядчиком выступает компания «ЭкоСтройИнвест», участвующая в госпрограммах «Экология» и «Чистая вода».

В составе ВЗУ будут три артезианские скважины глубиной 85 метров, фильтровальная станция, насосные станции и системы очистки. Максимальная пропускная способность — 84 кубометра в час, суточный объем — 831 кубический метр. Отмечается, что очистка воды будет соответствовать требованиям СанПиН.

ВЗУ решит проблемы водоснабжения поселка и обеспечит водой участки для многодетных семей. Его открытие запланировано на третий квартал 2025 года.