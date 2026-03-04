Водозаборный узел построят в поселке Черусти в этом году

В поселке Черусти в муниципальном округе Шатура приступили к строительству водозаборного узла с системой очистки. Реализация проекта позволит повысить качество водоснабжения примерно для двух тысяч местных жителей.

Подрядчик уже завершил первый этап работ. Подъездные пути и ограждение территории готовы на 90%. Специалисты также пробурили резервную скважину и продолжают бурение основной. Общая строительная готовность объекта достигает 3%.

Впереди – монтаж станции водоподготовки, резервуара для чистой воды, насосного оборудования, а также прокладка водопровода и создание необходимой инфраструктуры.

Завершить работы планируют к концу текущего года.

Сотрудники управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного Министерству ЖКХ Московской области, уже 20 раз выезжали на площадку. Они тщательно проверяют качество выполнения работ и следят за соответствием проектной документации.

Строительство ведут в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и сферы обращения с отходами». Программа предусматривает комплексное обновление систем жизнеобеспечения региона, а также общее повышение качества коммунальных услуг.