Водозаборный узел построят в Мелихове в этом году

Глава Чехова Михаил Собакин совместно с профильными специалистами провел совещание в рамках часа по жилищно-коммунальному хозяйству. На заседании обсудили вопросы модернизации систем водоснабжения и водоотведения. Так, в текущем году в Мелихове возведут водозаборный узел.

Проект реализуют благодаря государственной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Помимо этого, запланировали реконструкцию очистных в трех населенных пунктах округа.

При поддержке губернатора Андрея Воробьева в 2026 году начнется строительство двух водозаборных сооружений в Чепелеве и Стремилове, а также реконструкция городских очистных сооружений и капитальный ремонт трубопровода в селе Мещерское.

Михаил Собакин поручил до середины февраля сформировать перечень из девяти объектов и подготовить документацию для вхождения в государственную программу.

Напомним, что на еженедельном совещании губернатора с областным правительством и главами округов объявили о том, что в Подмосковье проведут инвентаризацию объектов и сетей водоснабжения и водоотведения, а также составят рейтинг их износа.