Водозаборный узел отремонтируют в поселке Смирновка под Солнечногорском

Глава Солнечногорска Константин Михальков провел прием граждан в местном отделении «Единой России». Жители обратились с вопросами о модернизации водозаборного узла, ремонта колодца и по другим волнующим их темам.

Заведующий поликлиникой в Смирновке Олег Серманов пожаловался на низкое качество воды, поступающей из водозаборного узла. Несмотря на то, что в 2015 году в поселке была построена новая станция очистки воды, за прошедшие 10 лет она пришла в негодность. Константин Михальков отметил, что водозаборный узел № 19 в Смирновке попал в список приоритетных объектов для включения в государственную программу развития инженерной инфраструктуры на 2025–2026 годы.

«Всего в округе 57 водозаборных узлов, из них 47 нуждаются в обновлении. Мы их распределили на три этапа, по которым будем проводить процессы реконструкции по очереди. В вопросе обновления устаревших водозаборных станций нас поддержал губернатор Андрей Воробьев», — рассказал глава городского округа Константин Михальков.