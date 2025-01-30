Водозаборный узел отремонтируют в поселке Смирновка под Солнечногорском
Глава Солнечногорска Константин Михальков провел прием граждан в местном отделении «Единой России». Жители обратились с вопросами о модернизации водозаборного узла, ремонта колодца и по другим волнующим их темам.
Заведующий поликлиникой в Смирновке Олег Серманов пожаловался на низкое качество воды, поступающей из водозаборного узла. Несмотря на то, что в 2015 году в поселке была построена новая станция очистки воды, за прошедшие 10 лет она пришла в негодность. Константин Михальков отметил, что водозаборный узел № 19 в Смирновке попал в список приоритетных объектов для включения в государственную программу развития инженерной инфраструктуры на 2025–2026 годы.
«Всего в округе 57 водозаборных узлов, из них 47 нуждаются в обновлении. Мы их распределили на три этапа, по которым будем проводить процессы реконструкции по очереди. В вопросе обновления устаревших водозаборных станций нас поддержал губернатор Андрей Воробьев», — рассказал глава городского округа Константин Михальков.
Надежда Клец обратилась с просьбой о ремонте колодца, расположенного у дома № 8 в микрорайоне «Выстрел». Специалисты Управления ЖКХ и экологии уже провели обследование объекта. Глава округа сообщил, что в течение двух недель Центральное жилищно-коммунальное управление Министерства обороны выполнит необходимые работы по восстановлению колодца. После реконструкции сетей с конца весны будет проведено благоустройство территории.
Кроме того, Константин Михальков и руководитель фракции «Единая Россия» в совете депутатов Ольга Гончар направят запрос в ОАО «РЖД» с просьбой поднять уровень платформы № 2 на железнодорожной станции «Подсолнечная». Проблема заключается в том, что головные вагоны поездов из Москвы высаживают пассажиров на 50 сантиметров выше уровня платформы. Окружной депутат Владимир Дацюк провел отдельную встречу с жителями для обсуждения этой проблемы.