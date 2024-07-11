Водозаборный узел открыли в деревне Дьяково под Истрой

Новая станция обезжелезивания работает в деревне Дьяково. Она снабжает более 700 жителей чистой водой.
Водозаборная станция построена еще в 1958 году. Несмотря на это, вода все эти годы попадала людям напрямую. От этого страдали не только жители, но и оборудование: случались аварии на сетях холодного водоснабжения. Воду на обновленном узле очищают с помощью экологичных технологий: в ней не остается примесей.
Станция обезжелезивания работает без перебоев и в аварийных ситуациях. Она полностью изготовлена из отечественных материалов: детали для станции выпустили в Подмосковье. Водозаборный узел производит 500 кубометров чистой воды за сутки. Такого объема более чем достаточно, чтобы обеспечить всю деревню.