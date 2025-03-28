Водозаборный узел открыли после реконструкции в Дмитрове

В Дмитрове после масштабной реконструкции начал работать водозаборный узел. Он позволит обеспечить чистой питьевой водой свыше 20 тысяч человек.

Водозаборная зона расположена на площади более 200 квадратных метров. Рабочие установили два новых резервуара чистой воды, два контейнера повторного использования промывочных вод и современную станцию очистки.

В сутки расход воды на объекте достигает 2800 кубометров, что позволяет полностью удовлетворить потребности местных жителей.

До конца года в Дмитровском округе введут в эксплуатацию 11 новых водозаборных узлов.

Ранее министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев назвал обеспечение доступа к качественной питьевой воде одной из главных задач ведомства.