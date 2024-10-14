Водозаборный узел № 8 в поселке Горки Ленинские реконструируют к концу года

Глава подмосковного Ленинского городского округа Станислав Каторов провел инспекцию строительных работ на территории водозаборного узла № 8 в поселке Горки Ленинские. Работы планируется завершить до конца 2024 года, сообщает пресс-служба главы.

Водозаборный узел № 8 начал свою работу в 1980 году и с тех пор требовал обновления, так как износ зданий и сооружений достиг 65%. В рамках реконструкции осуществляется обновление двух артезианских скважин и бурение новой скважины.

«Для нас принципиально важно иметь надежное водоснабжение для жителей, а также для объектов социального назначения, таких как детские сады и школы», — отметил глава округа.

По данным пресс-службы, на сегодняшний день реконструкция завершена на 70%. Рабочие занимаются откачкой воды из траншеи, соединяющей насосную станцию с резервуаром для чистой воды, шлифуют фасадные стены насосной станции, грунтуют и шпаклюют стены, укладывают напольную плитку в помещении станции. Вокруг здания насосной станции производится обратная засыпка песком.

Также ведется бетонирование фундаментных плит для павильонов скважин № 32 и № 30, устанавливаются металлические конструкции на павильоне скважины № 32, а также осуществляется прокачка воды в этом же павильоне. На объекте задействованы 35 человек.

Напомним, что в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и утилизации отходов» в Видном планируется провести реконструкцию теплового пункта № 22 на проспекте Ленинского Комсомола. Все работы будут выполнены за счет средств регионального и муниципального бюджетов. Завершение работ планируется в 2026 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».