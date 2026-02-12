Водозаборный узел модернизируют в Жуковском до конца года

В Жуковском продолжатся обновление водозаборного узла. Работы выполнили уже на 72%.

На объекте сейчас монтируют внутренние инженерные системы и проводят внутреннюю отделку помещений.

Общая площадь узла превышает 1,7 тысячи квадратных метров. На реализацию проекта направят почти 124 миллиона рублей.

Модернизация оборудования для очистки и подготовки жидкости даст возможность снизить содержание примесей, увеличить объем подачи и улучшить качество воды для более чем 18 тысяч жителей.

За процессом работ тщательно следит Главгосстройнадзор Московской области. Их выполняют в соответствии с заказом администрации Жуковского в рамках обновления коммунальной инфраструктуры округа.

Модернизацию водозаборного узла завершат уже в этом году.