Водозаборный узел модернизировали в деревне Курово под Истрой

В деревне Курово завершили модернизацию водозаборного узла и теперь у жителей — качественная вода. В населенном пункте ВЗУ работает с 1961 года и обеспечивает водоснабжение трех многоквартирных домов и частного сектора.

В рамках региональной программы «Чистая вода» в деревне Курово установили современную станцию обезжелезивания, производительностью до 500 кубометров в сутки. Она эффективно очищает воду от железа и механических примесей, обеспечивая стабильное качество водоснабжения. Вода соответствует всем санитарным нормам.

Установленная система водоочистки работает в гидроавтоматическом режиме без использования электроэнергии и химических реагентов, что делает процесс экологически безопасным и энергоэффективным. Дополнительно на ВЗУ введены в эксплуатацию резервуары чистой воды объемом 27 кубометров и насосная станция второго подъема с производительностью до 45 кубометров в час. В случае аварии жители не останутся без воды. Все оборудование отечественного производства и имеет пятилетнюю гарантию.