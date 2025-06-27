Водозаборный узел модернизировали на Пушкинской улице в Дмитрове
Временно исполняющий обязанности главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов посетил водозаборный узел № 1 на Пушкинской улице. Благодаря инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьев а объект вошел в региональную программу «Чистая вода» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», что позволило начать масштабную реконструкцию.
На сегодняшний день работы выполнены полностью — 100%. Водозаборный узел подключен к электроснабжению по второй категории, что соответствует техническим требованиям, и получил разрешение на ввод в эксплуатацию.
Исполняющий обязанности директора МУП «Некрасовский водоканал» Михаил Костышин рассказал Михаилу Шувалову, что мощность станции составляет 5,5 тысячи кубометров воды в сутки, которую добывают из глубины 130 метров с помощью новых скважин, пробуренных в ходе реконструкции. Для хранения чистой воды установлены два резервуара объемом по 800 кубометров каждый. Вода проходит многоступенчатую очистку, включая обезжелезивание.
Водозаборный узел полностью автоматизирован: на дисплеях отображаются все этапы подъема, очистки и подачи воды в сеть. Все используемое оборудование — российского производства.
Глава округа попробовал воду после очистки и отметил её высокое качество и хороший вкус.
Также Михаил Шувалов обсудил с руководством «Некрасовского водоканала» вопросы диспетчеризации и компьютеризации системы водоснабжения и водоотведения. При общении с одной из сотрудниц станции он поинтересовался условиями труда. Женщина отметила, что довольна, но попросила установить холодильник в комнате отдыха. По поручению главы округа эта просьба будет выполнена в ближайшее время.
«Дмитровский муниципальный округ находится в числе лидеров по выполнению государственной программы Московской области „Чистая вода“, обеспеченность жителей округа чистой водой достигает уже 90%. Но впереди стоят задачи по дальнейшей модернизации и автоматизации системы водоснабжения, которые мы будем решать при поддержке правительства и губернатора Подмосковья», — отметил Михаил Шувалов.