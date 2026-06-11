Водозаборный узел для крупного жилого квартала построят в Пушкино

Водозаборный узел построят в Пушкино для жителей квартала «Пушкинский». Завершить работы планируют в сентябре.

Объект обеспечит район хозяйственно-питьевым водоснабжением. ВЗУ будет подавать до пяти тысяч кубометров ресурса в сутки. В состав постройки войдут насосная станция, резервуар, трансформаторная подстанция и два павильона скважин.

В рамках проекта в квартале построят 20 жилых домов, пять детских садов, две школы, поликлинику и спортивный комплекс.

«Сейчас в квартале строят пять жилых домов, детский сад и школу», — рассказали в региональном стройнадзоре.

Инспекторы посетили площадку и проверили ход работ. Готовность объекта уже достигла 58%. Сейчас строители прокладывают сети и возводят надземные части ВЗУ.