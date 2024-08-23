Водозаборные узлы в Одинцове реконструируют в 2025 году

Конкурс на реконструкцию водозаборных узлов пройдет в электронной форме в Одинцовском городском округе. Сооружения обновят в 2025 году

Извещение о проведении открытого конкурса на модернизацию водозаборных узлов опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок. В числе работ: выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной и рабочей документации, реконструкция водоводов и водоводных конструкций, поставка оборудования. Все работы проведут на водозаборном узле мощностью 600 метров кубических в сутки в поселке ПМС-4.

Рабочие обследуют объект, проведут инженерные изыскания и разработают проект. Также на месте подготовят рабочие документы и выполнят реконструкцию узлов.

Обновление сооружения проведут в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Финансирование поступит за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета Одинцовского округа.

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