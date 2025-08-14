Водосточные желоба заменили в Успенской библиотеке Богородского округа
Успенской библиотеке в городе Ногинск помогли решить вопрос с демонтажем и установкой водосточных желобов. Спонсорскую помощь оказали добровольцы Дмитрий Большаков и Дмитрий Воронов.
Старые конструкции пришли в негодность, и вода причиняла урон зданию — портила фасад и фундамент. Желоба начали отваливаться.
Добровольцы работали на безвозмездной основе около недели. Также обновили краску на некоторых местах фасада, где она облупилась.
Работы наконец завершены, и теперь погодные катаклизмы зданию не страшны.
Дирекция библиотеки искренне благодарит умельцев за отклик и оказанную помощь.
Отметим, что Дмитрий Большаков является руководителем общественной организации Клуб исторической реконструкции раннего средневековья «Темная земля». Город Ногинск на данный момент реализуют интересный патриотический проект, связанный с историей Древней Руси 9-11 века.